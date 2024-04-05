Робертсон вновь стал лучшим защитником-ассистентом в истории АПЛ. Он обошел партнера по «Ливерпулю»

Идут совсем рядом.

В матче 31 тура «Ливерпуль» играл против «Шеффилд Юнайтед» и матч для команды Клоппа получился нелегким, несмотря на комфортный итоговый счет − 3:1. Дарвин Нуньес забил быстрый гол, но в начале второго тайма соперник отыгрался после рикошета от Конора Брэдли.

В конце игры «мерсисайдцы» смогли додавить команду из зоны вылета, благодаря дальнему и точному удару Мак Аллистера и голу Гакпо. Последнему ассистировал крайний защитник Эндрю Робертсон.

Для шотландца этот голевой пас стал вторым в этом сезоне и 59-м за всю карьеру в АПЛ. Это позволило ему опередить партнера по «Ливерпулю» Трента Александера-Арнолда, у которого сейчас 58 голевых передач. Игроки идут на первом и втором месте в истории лиги по данному показателю среди защитников.