«Ливерпуль» уже начинает провожать Клоппа - на улицах города появился новый мурал с изображением Юргена

Осталось меньше двух месяцев.

26 января «Ливерпуль» сделал официальное заявление: сезон 2023/24 станет последним для Юргена Клоппа. 56-летний специалист сообщил руководству о решении еще в ноябре 2023 года, а в январе озвучил его публично — на официальном ютуб-канале клуба вышло интервью, в котором Клопп объяснил причины ухода.

«Я решил покинуть клуб в конце этого сезона. Понимаю, когда многие слышат это впервые – это звучит шокирующе. Но я могу это объяснить. Хотя бы попытаться.

Я люблю в этом клубе абсолютно все. Люблю этот город. Люблю болельщиков, команду, всех работников. Но я все равно принимаю это решение, я уверен, что должен его принять. У меня нет энергии. Я не могу выполнять эту работу снова и снова. Сейчас у меня нет проблем, но я знал, что рано или поздно мне придется об этом объявить. После всех лет, что мы провели вместе, после всего, через что мы прошли вместе, я должен сказать вам правду. И это – правда.

Я в порядке. Я здоров – беспокоиться не о чем. Я сказал клубу о решении еще в ноябре… Здесь мне нужно немного объяснить людям, какой работой я занимаюсь. Сезон начинается, и ты очень многое планируешь: с руководством мы обсуждали потенциальные трансферы летом, куда мы можем поехать и многое другое. И когда мы начали про это говорить, я поймал себя на мысли: я не уверен, что буду еще здесь. Меня самого это удивило. После я начал об этом думать все больше – это было началом.

Прошлый сезон был очень сложным. Возможно, в любом другом клубе тренеру сказали бы: «Спасибо большое за все, но давай на этом закончим». Со мной этого не случилось. Мне было очень важно вернуть команду в борьбу. Когда я про это думал, то у меня были такие мысли: в этой команде много потенциала, здесь есть крутые игроки, но… Я не мог перестать думать о себе. Это было не то, чего я хотел. Я не думал, что все, что происходит, на 100% верно.

В другом мире я ничего никому не сказал бы до конца сезона. Побеждал бы, а потом объявил, что я ухожу. Но в нашем мире это невозможно – невозможно держать такие вещи в секрете. На это повлияло множество вещей, и в первую очередь – моя личная ситуация. Люди, команда, клуб – все должны знать о таком заранее. Им нужно что-то планировать, клубу нужно время. Я уверен: если тебе нужно принять такое решение – лучше сделать это заранее. Если бы в следующем сезоне в сентябре я осознал, что больше не могу этим заниматься, все было бы гораздо хуже. Этот клуб, все, что мы построили вместе – фундамент мог бы пошатнуться, если бы я принял неверное решение или сделал его не вовремя. Поэтому мне было важно сказать об этом как можно раньше.

У меня была похожая ситуация в «Боруссии». Наши результаты зависят только от нас. Может, после этого объявления мы проведем пресс-конференцию, но потом я на 100% погружусь в сезон. Нам есть за что бороться. Я всегда говорил, и особенно сейчас это важно повторить: ничего не происходит только из-за меня. Мы полностью поддерживаем друг друга, я полноценно здесь. Не думаю, что кто-то заметил какие-то изменения в последние месяцы, хотя я уже давно принял это решение.

Для меня оно было сложным. Но стало облегчением. Я подвел для себя финишную черту, и все – дальше сосредоточился на играх. Я не могу позволить, чтобы это как-то отвлекало меня или команду от игр. Я надеюсь, что этого и не произойдет. Уверен, что игроки будут в порядке.

Подо всем, что происходило в последние сезоны, всегда было мое имя. Но очевидно, что с командой работало много людей, и они продолжают это делать. Да, моя роль изменится, но многое останется прежним. Клуб в хороших руках, у него светлое будущее. С моей стороны было бы нечестно заниматься теми же вещами, не имея прежней энергии.

Если вы посмотрите на мою карьеру, то можно подумать, что это невозможно. Проделать путь от маленького клуба до «Ливерпуля» – это сказка. Сказка, к которой почти нереально прийти. Но это возможно – лишь при условии, что ты на 100% вкладываешься во все, что ты делаешь. Посвящаешь этому свою жизнь.

И это то, что я делал.

Как я сказал в первый день – I’m the normal one (я нормальный парень. – Прим. «Чемпионата»). И я все еще такой, но я уже очень долго не живу нормальной жизнью. Я не хочу ждать, когда я стану слишком старым, чтобы эту жизнь иметь. Мне нужно хотя бы попытаться пожить обычной жизнью, и сейчас для этого правильный момент. В первую очередь – для клуба, потому что я больше не тот, кто им нужен.

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За эти годы мы построили невероятные отношения с руководством. Они знают меня очень хорошо, поэтому понимают, что я не из тех людей, которые скажут о подобном решении, оставив при этом дверь чуть приоткрытой, чтобы они попытались меня уговорить. Руководство просто приняло это решение. Никто не был рад, но и я сам не счастлив – я просто знаю, что так правильно.

Какие есть альтернативные сценарии? Первый – это когда тренером недовольны какое-то время, потом пути расходятся, и все счастливы. Второй – когда ты заболеваешь и просто не можешь больше работать. К счастью (или несчастью, не знаю), мне приходится уходить вот так. Я не считаю, что значим для этого клуба настолько, как это видит остальной мир. Поэтому мы делаем официальное заявление, потом соберем пресс-конференцию – мне важно, чтобы все люди получили ответы. Но после этого я полноценно буду в играх – мне не нужны сейчас никакие прощальные вечеринки, впереди еще долгий сезон. Не стоит беспокоиться о моем ментальном состоянии, потому что я абсолютно в порядке. Было бы невероятно круто, если бы все поняли одно: это было очень сложное, но одновременно очень правильное решение.

Я выполняю эту работу 24 года, и сейчас я просто хочу понять, что такое жизнь. Я попросту не знаю, что это. И я должен хотя бы попытаться узнать, каково это.

Я не так давно подписал новый контракт и в тот момент был на седьмом небе от счастья. Но я недооценил, что ресурс моей энергии не бесконечный. Я как хорошая спортивная машина – не лучшая, но приличная, которая все еще может набирать большую скорость. Но я единственный, кто видит, что запас бензина постепенно снижается. Ты едешь, пока можешь, но рано или поздно тебе нужно остановиться или поехать на заправку. И это именно то, что мне нужно сделать.

Я знаю, что не буду заниматься этим всю свою жизнь. Мне нужно найти другие смыслы в жизни, и именно этим я планирую заняться. Если вы меня спросите, буду ли я еще работать тренером, прямо сейчас я бы сказал «нет». Но я не знаю, что будет дальше. Что я знаю точно – я никогда в жизни не буду работать в другом английском клубе. Это 100%. Невозможно. Я очень люблю этот клуб, уважение к людям – все это настолько велико, что даже на секунду я не могу допустить мысль о работе в другой команде в Англии. «Ливерпуль» – часть моей жизни, моей семьи. Но в остальном – конечно, я буду работать. Я знаю себя – я не умею просто сидеть на месте. Но как минимум год я не буду работать тренером – ни в клубе, ни в сборной. Я не хочу.

Так странно, что я все это говорю, объясняю, что у меня нет энергии, но она у меня есть. Пока. Но из-за отношений с людьми, из-за того, что я знаю, что меня не уволят, я вынужден принимать это решение самостоятельно. Все во мне говорит, что я не тот, кто нужен этому клубу в будущем.

Я с нетерпением жду игры с «Норвичем». Правда. Потом будет домашняя игра с «Челси», трибуны заполнятся, будет прекрасная атмосфера. Это невероятно, и я все это очень люблю. Я буду частью этого и дальше, буду поддерживать команду, буду ее любить.

Просто уже не с главного кресла.

Я объяснил причину, но люди могут этому не поверить. Если бы я был болен, все легко отпустили бы эту ситуацию. Сейчас же будут вестись обсуждения, но я все сказал честно. У нас было много прекрасных моментов, о которых можно вспоминать, и я буду – абсолютно точно.

Сейчас клуб может планировать будущее, а мы – продолжать играть. Я бы мог с легкостью прийти в следующий сезон со словами: «Окей, и вот мы начинаем это снова». Но это не я, не мой стиль тренерства. Мой стиль основан на энергии, которую я раздаю всем людям вокруг. И если этого нет – я не тот. Это то, что мне пришлось принять. Надеюсь, что все остальные тоже поймут. И я прошу болельщиков сейчас о двух вещах: принять это решение и не посвящать матчи этого сезона мне. В этом нет необходимости. Я всегда хотел, чтобы вы поддерживали команду, а не меня. У нас еще будет время попрощаться.

Мы – «Ливерпуль». Мы проходили через времена сложнее, и пройдем через это. Давайте выжмем все из этого сезона, чтобы у нас была еще одна причина улыбаться, когда мы оглядываемся назад.

Спасибо».

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