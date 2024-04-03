Второго такого тренера «Ливерпуль» не найдет - в матче с «Брайтоном» был момент, демонстрирующий уровень Юргена

Впрочем, именно поэтому он и уходит.

В воскресенье мерсисайдцы обыграли «Брайтон» в матче 30-го тура АПЛ со счетом 2:1, таким образом Юрген Клопп одержал 300-ю победу в качестве главного тренера «Ливерпуля».

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством команда провела 478 матчей. В данный момент «красные» лидируют в АПЛ, набрав 67 очков.

В воскресную трансляцию не попал один эпизод, заснятый с кромки поля - во время прессинга Доминика Собослаи Клопп буквально пытиался отобрать мяч вместе с игроком, а после отдельно похвалил венгра. Важная особенность Клоппа-тренера - он каждый эпизод переживает вместе с командой.

Найдет ли «Ливерпуль» второго такого?