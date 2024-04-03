У «Ливерпуля» нет главного кандидата на тренерский пост. По слухам, Нагельсманн не хочет руководить командой 😮

«Ливерпуль» добавил Юлиана Нагельсманна в список потенциальных замен Юргена Клоппа, сообщает Telegraph.

Тем не менее, уточняется, что тренер сборной Германии вряд ли захочет руководить командой.

Telegraph утверждает, что «мерсисайдцы» потеряли интерес к Роберто Де Дзерби и перешли к другим кандидатам. Главный тренер «Брайтона» не исключен из списка кандидатом, но его приход маловероятен.

Также среди кандидатов числятся Рубен Аморим и несколько других тренеров.

Отмечается, что на данный момент нет фаворита на тренерский пост. Первым выбором был Хаби Алонсо, но он решил остаться в «Байере».