Торрес провел день на базе «Ливерпуля». Нандо встретился с командой и впитал мудрость Клоппа

Фернандо Торрес после победы над «Аяксом» в благотворительном матче легенд вновь вернулся в Ливерпуль, чтобы провести день на базе своего бывшего клуба.

Нандо сейчас работает с молодежкой мадридского «Атлетико». На базу «красных» он приехал, чтобы получить представление о том, что происходит за кулисами тренерского штаба мерсисайдцев, и впитать знания, которые помогут молодому специалисту в его тренерской карьере.

Учитель у Торреса отличный – Юрген Клопп. Нандо и сам в восторге :

«У меня появилась возможность изнутри увидеть, как все работает, это здорово. Я большой поклонник Юргена и его штаба. Сейчас тренировочная база сильно отличается от того, какой она была, когда тут играл я. Очевидно, что клуб сильно вырос, сейчас у меня есть возможность понять, как это работает».

Торрес был рад новым знакомствам и встрече со старыми друзьями:

«Это потрясающе – быть здесь и встретиться с Юргеном, Пепом [Лейндерсом] и всем персоналом, чтобы попытаться понять стиль нынешнего «Ливерпуля». Но у клуба все то же сердце. Я был рад увидеть на кухне Кэрол и Кэролайн, был рад видеть Смолли [Пола Смолла] и Криса [Моргана] – они были здесь в мое время».

Нандо встретился и с футболистами «Ливерпуля». Трент спросил у Торреса, тренируется ли он. За испанца ответил Салах: «Его форма лучше твоей!» Александер-Арнолд в долгу не остался и в шутку сказал египтянину: «Он лучше тебя!»

День на базе «красных» для Фернандо не прошел зря:

«Чему я научился всего за день? Многому. Возможно, главное — это харизма, характер Юргена и его штаба, их отношение к игрокам. Юрген относится ко всем как к семье, думаю, это и есть главный урок.

Я искренне верю в существование человеческих отношений между игроками, персоналом, работниками, всеми сотрудниками клуба. Это ключ к успеху. Вижу, что тут со мной согласны, это очень приятно».

«Ливерпуль» сообщает, что Нандо будет следить за грядущей встречей «красных» и «Брайтона» с трибун «Энфилда».

Кто знает, возможно, однажды Торрес займет место Клоппа?