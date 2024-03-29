Отец Луиса Диаса продолжает зажигать в соцсетях - он скоро затмит по известности звездного сына

Мужчина явно кайфует.

Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда, родители вингера Луиса Диаса, были похищены 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена спустя несколько часов, а отец пробыл с преступниками почти две недели. В повстанческой группировке заявляли, что «процесс освобождения» начался еще 3 ноября, но якобы довести дело до конца мешала колумбийская армия, действовавшая в ее районе.

Теперь Диас-старший живет в Англии, и его можно часто заметить на матчах «Ливерпуля» и сборной Колумбии. Почти всегда он - один из главных героев трансляции.

Но Луис Диас старший отжигает и вне футбольных стадионов, сцена как будто придумана для него.