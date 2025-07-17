Почему Виртц выбрал «Ливерпуль», а не «Баварию»? Объясняет его отец

«Бавария» очень хотела заполучить Флориана Виртца. Как писала пресса, мюнхенцы даже расстались с Томасом Мюллером, чтобы освободить деньги на обеспечение перехода Фло из «Байера». Ули Хенесс лично провел несколько встреч с родителями игрока, но все усилия оказались тщетными – немец выбрал «Ливерпуль».

В интервью изданию Der Spiegel отец Фло рассказал о встречах с Хенессом:

«Я испытываю огромное уважение к Ули Хенессу и делу его жизни. После того, как в 2022 году у Флориана произошел разрыв «крестов», он безвозмездно помог нам быстро организовать операцию в Инсбруке. Мы до сих пор благодарны ему за это. Вот почему последний телефонный разговор с Ули был для меня очень трудным.

Как Хенесс отреагировал на отказ? Как обычно, он был объективен и честен, но, конечно, не смог скрыть разочарования. В конце концов, он лично приложил немало усилий, чтобы добиться этого трансфера».

Похоже, решающую роль сыграли разговоры Флориана с тренерами – Арне Слотом и Венсаном Компани:

«Арне Слот смог убедить Флориана в спортивном плане. Кроме того, он очень приятный человек. Лучшими тренерами Флориана всегда были те, кто предоставлял ему большую свободу, и те, кто больше остальных проявлял к Флориану эмпатию.

Арне Слот рассказал о своей игровой философии, командной тактике владения мячом, о прессинге, а также о том, как Флориан может развить свои сильные стороны в этой системе. Это произвело на Флориана решающее впечатление. К тому же Флориан сейчас в подходящем возрасте для переезда за границу. Когда у тебя есть семья, ты уже не так независим.

У Венсана Компани тоже были очень хорошие мысли и соображения по поводу того, как он хотел бы интегрировать Флориана в «Баварию». В конечном счете, на решение повлияли нюансы, которые были связаны с различными спортивными аспектами и ролью Флориана на поле. В финансовом плане между двумя клубами не было серьезных различий.

Еще раз: «Бавария» действительно старалась изо всех сил, но решение должно было быть принято. Флориан рассматривал переезд за границу как личный и спортивный вызов, а потому выбрал «Ливерпуль». Мы все разделяли это мнение».

Руди Феллер, спортдир сборной Германии, в июне заглянул на подкаст к Тони Кроосу, где заявил : «Несколько месяцев назад Флориан, как и его отец, намекнул мне, что он собирается перейти в «Ливерпуль».

Фло сделал правильный шаг?