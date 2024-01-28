📹Фанаты «Ливерпуля» спели традиционную YNWA. Юрген Клопп не смог сдержать эмоции 😢

Мы тебя понимаем, Юрген.

В пятницу Юрген Клопп внезапно обратился к болельщикам «Ливерпуля» и сообщил, что в конце нынешнего сезона покинет клуб. Немецкий тренер признался, что устал от работы и хочет взять годовой отпуск.

Пожалуй, самыми сильными словами стало признание, что даже если в будущем так сложится, что Клоппу предложат место в команде АПЛ, он откажется, потому что кроме «Ливерпуля» нигде больше работать не сможет. Это явно попало точно в фанатов, которые и так душит не чают в Юргене.

Сегодня во время матча Кубка Англии против «Норвича», который принимает «Энфилд», болельщики, как обычно, затянули с трибун You'll Never Walk Alone. На этот раз для Клоппа очень тронуло то, как красиво исполнили клубный гимн. Тренер не смог сдержать эмоции.

Юрген Клопп работает в «Ливерпуле» восемь с половиной лет. За это время он вернул клубу чемпионский титул АПЛ, а также привел «красных» к победе в Лиге чемпионов.