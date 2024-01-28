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📹Фанаты «Ливерпуля» спели традиционную YNWA. Юрген Клопп не смог сдержать эмоции 😢

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Мы тебя понимаем, Юрген.

В пятницу Юрген Клопп внезапно обратился к болельщикам «Ливерпуля» и сообщил, что в конце нынешнего сезона покинет клуб. Немецкий тренер признался, что устал от работы и хочет взять годовой отпуск.

Пожалуй, самыми сильными словами стало признание, что даже если в будущем так сложится, что Клоппу предложат место в команде АПЛ, он откажется, потому что кроме «Ливерпуля» нигде больше работать не сможет. Это явно попало точно в фанатов, которые и так душит не чают в Юргене.

Сегодня во время матча Кубка Англии против «Норвича», который принимает «Энфилд», болельщики, как обычно, затянули с трибун You'll Never Walk Alone. На этот раз для Клоппа очень тронуло то, как красиво исполнили клубный гимн. Тренер не смог сдержать эмоции.

Юрген Клопп работает в «Ливерпуле» восемь с половиной лет. За это время он вернул клубу чемпионский титул АПЛ, а также привел «красных» к победе в Лиге чемпионов.

4 комментария
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вот что значит величие (
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АПЛ не достоин чтобы у них работал Клоп!!!!
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Ответ А.В. Бубнов
Есть ощущение, что Юрген передумает уходить. Я даже согласился бы, пусть он как Венгер будет, но лишь бы свалили 10 Хагов.
к сожалению все уже там решено, он тысячу раз думал об этом чем мы, может вернётся, но сейчас уйдет точно
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