LFC 2020
Блог

📹Брат Мак Аллистера отличился в Кубке Бельгии: неожиданным приемом повалил соперника и получил удаление🔴

Клубы Клубы
Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Кевин Мак Аллистер Кевин Мак Аллистер
Ливерпуль Ливерпуль
Юнион Юнион
Кубок Бельгии Кубок Бельгии
Футбол Футбол

Отличный прием, но не из европейского футбола.

«Юнион» в четвертьфинале Кубка Бельгии дома принимал «Андерлехт» и победил − 2:1. Команды занимают в чемпионате соседние места − первое и второе, потому противостояние было принципиальным и сложным для обеих команд.

Особенно сложным оказался матч для хозяев, так как уже на 32-й минуте удалился Кевин Мак Аллистер, защитник и старший брат хавбека «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера. Причем бельгиец настолько не успевал за атакующим игроком «Андерлехта», что решил использовать прием из американского футбола.

Удивительно, как Тео Леони, а именно он играет под 17-м номером и оказался на газоне после наскока Мак Аллистера, не получил травму. Сам Кевин какое-то время не мог поверить в то, что произошло. Хотя для судьи все было очевидно спустя секунду.

Алексис Мак Аллистер − самый младший из трех братьев. Самый старший, Франсис, играет за аргентинский «Росарио Сентраль», а средний − Кевин, за бельгийский «Юнион».

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий