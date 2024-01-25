📹Брат Мак Аллистера отличился в Кубке Бельгии: неожиданным приемом повалил соперника и получил удаление🔴

Отличный прием, но не из европейского футбола.

«Юнион» в четвертьфинале Кубка Бельгии дома принимал «Андерлехт» и победил − 2:1. Команды занимают в чемпионате соседние места − первое и второе, потому противостояние было принципиальным и сложным для обеих команд.

Особенно сложным оказался матч для хозяев, так как уже на 32-й минуте удалился Кевин Мак Аллистер, защитник и старший брат хавбека «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера. Причем бельгиец настолько не успевал за атакующим игроком «Андерлехта», что решил использовать прием из американского футбола.

Удивительно, как Тео Леони, а именно он играет под 17-м номером и оказался на газоне после наскока Мак Аллистера, не получил травму. Сам Кевин какое-то время не мог поверить в то, что произошло. Хотя для судьи все было очевидно спустя секунду.

Алексис Мак Аллистер − самый младший из трех братьев. Самый старший, Франсис, играет за аргентинский «Росарио Сентраль», а средний − Кевин, за бельгийский «Юнион».