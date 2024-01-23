«Ты мне был, как сынишка, а теперь − самый опытный игрок «Ливерпуля». Старридж тепло встретил Гомеса 🥰

Вместе играли за «красных».

Экс-игрок «Ливерпуля» Дэниэл Старридж завершил карьеру и теперь работает экспертом на Sky Sports. Сегодня его отправили на матч Кубка лиги, в котором «Фулхэм» принимает «Ливерпуль». Перед игрой форварду представилась возможность пообщаться с защитником Джо Гомесом.

«Когда ты только пришел в «Ливерпуль», ты был маленьким мальчиком. Ты мне был, как сынишка, а теперь ты самый опытный игрок «Ливерпуля», − сказал Старридж. − Как все изменилось?»

«Да, брат, я наслаждался процессом, − ответил Гомес. − Очевидно, что многое изменилось, но сегодня у нас есть шанс прогрессировать [дальше] и достичь того, чего мы хотим».

Старридж также спросил, забьет ли Гомес сегодня гол. Как известно, Джо до сих пор ни разу не поражал ворота соперника на профессиональном уровне. «Это уже стало само собой разумеющимся, − нашелся, что ответить, защитник. − Главное − это сухие ворота. Просто пытаюсь добиться результата».