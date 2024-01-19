Свен-Йоран Эрикссон может возглавить «Ливерпуль» в матче легенд. Об этом рассказал Робби Фаулер

У Свена-Йорана Эрикссона обнаружен рак в терминальной стадии. Швед признался, что всегда мечтал поработать с «Ливерпулем». Узнав об этом, Клопп предложил Эрикссону на день занять место у руля «красных».

Свен-Йор может возглавить мерсисайдцев в матче легенд «Ливерпуля» и «Аякса». Робби Фаулер признался, что клуб уже начал работу по воплощению этой идеи:

«Когда Свен рассказал, что всегда хотел возглавить «красных», и у меня спросили в соцсетях, если ли какая-либо возможность исполнить эту мечту, я ответил, что звонок уже был сделан. Речь идет о мартовском матче легенд «Ливерпуля» и «Аякса». Я уверен, что сэр Кенни Далглиш будет только рад передать бразды правления Свену, когда мы встретимся с голландскими гигантами.

Как и с любым планом, тут могут возникнуть сложности. Конечно, все зависит от того, будет ли Свен достаточно здоров, чтобы поехать в Мерсисайд и занять свое место у бровки на «Энфилде». Свен говорил, что хочет посмотреть товарищеский матч сборных Англии и Бразилии. Та игра состоится в тот же день, что и матч легенд.

Надеюсь, мы придумаем, как Свену попасть на оба матча, ведь время начала игр разнится на несколько часов. Но, опять же, следует подчеркнуть, что его здоровье всегда будет на первом месте».

Легенды «Ливерпуля» и «Аякса» сразятся 23 марта на Энфилде. В тот же день сборная Англии примет на «Уэмбли» национальную команду Бразилии.

Пусть мечта Эрикссона сбудется!