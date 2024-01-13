Хавбек «Ньюкасла» забил гол в ворота «Сити». Болельщики «Ливерпуля» нашли фото, которое не понравится фанам «Эвертона»

Воспитывался в синей части Мерсисайда.

Футболист «Ньюкасла» Энтони Гордон явно порадовал болельщиков «Ливерпуля». На 37-й минуте матча против «Сити» англичанин отправил мяч в ворота клуба, с которым «красные» ведут борьбу за чемпионский титул.

Фанаты «Ливерпуля» отыскали старое фото, которое разместил сам Гордон. Похоже, что в детстве он болел за клуб.

Пикантности истории добавляет тот факт, что хоть и родился в Ливерпуле, но в возрасте 11 лет был зачислен в академию не «красного» клуба, а «синего». Все дело в том, что в «Ливерпуле» не поверили в парня и отчислили его. Из «Эвертона» Энтони Гордон в январе 2023 года за 45,6 млн евро перебрался в «Ньюкасл».

Кажется, что при вероятной встрече с болельщиками «ирисок» к парню могут быть вопросы.