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Хавбек «Ньюкасла» забил гол в ворота «Сити». Болельщики «Ливерпуля» нашли фото, которое не понравится фанам «Эвертона»

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Воспитывался в синей части Мерсисайда.

Футболист «Ньюкасла» Энтони Гордон явно порадовал болельщиков «Ливерпуля». На 37-й минуте матча против «Сити» англичанин отправил мяч в ворота клуба, с которым «красные» ведут борьбу за чемпионский титул.

Фанаты «Ливерпуля» отыскали старое фото, которое разместил сам Гордон. Похоже, что в детстве он болел за клуб.

Пикантности истории добавляет тот факт, что хоть и родился в Ливерпуле, но в возрасте 11 лет был зачислен в академию не «красного» клуба, а «синего». Все дело в том, что в «Ливерпуле» не поверили в парня и отчислили его. Из «Эвертона» Энтони Гордон в январе 2023 года за 45,6 млн евро перебрался в «Ньюкасл».

Кажется, что при вероятной встрече с болельщиками «ирисок» к парню могут быть вопросы.

3 комментария
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Да какие вопросы? Есть фото маловозрастного Джеррарда в форме Эвертона и на фоне их трофеев. Каррагер тоже всю жизнь болел за Эвертон, пока его болельщики синих не допекли. Тот же Коуди, Бармби, да сколько их уже было?
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Судя по шарфу Вилла vs Ливерпуль. В этой паре уроженец Ливерпуля выберет точно не Бирмингем
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Бред... какие вопросы? Воспитанникам, болелам, бывшим игрокам Эвертона нельзя забивать Сити, чтобы Ливерпуль не взял АПЛ? Или сразу сливать всем соперникам Красных? Даже хз что сказать... может в контракт включать при переходе?))
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