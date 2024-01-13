Спортдир «Лейпцига» рассказал, почему у Карвалью не получилось в Германии. Дело в характере игрока

Летом 2023 года «Ливерпуль» отдал Карвалью в аренду «Лейпцигу», но португальца вытеснили из состава «быков».

Из-за недостатка игрового времени у полузащитника «красные» прервали арендное соглашение с немецким клубом и отправили Фабиу в «Халл Сити», где он проведет остаток сезона.

Спортивный директор «Лейпцига», Рувен Шредер, рассказал, что Карвалью не справился с конкуренцией в немецком клубе:

«Мы сознательно выбрали Фабиу прошлым летом. Он провел отличный сезон с «Фулхэмом» во втором английском дивизионе, который отличается хорошей физической подготовкой игроков. Мы сказали себе: это большой талант, у него хороший возраст, он уже набрался опыта. Но все же вы полностью узнаете игрока уже после трансфера.

У Фабиу отличный характер. Но в какой-то момент он понял: «Ладно, здесь есть конкуренция, мне придется делать больше!» И тогда мы заметили, что он не хотел сталкиваться с конкуренцией лицом к лицу.

Мы задали себе вопрос: чувствуем ли мы себя более комфортно с этим человеком или мы должны действовать ясно и прямолинейно сказать: «Послушай, если ты не хочешь идти с нами, тогда мы расторгнем арендное соглашение. Тебе не следует бояться разрыва отношений».

Карвалью отправил к себе в копилку 14 матчей за «РБ». Суммарно во всех турнирах он провел на поле 354 минуты.

Португалец уже успел сыграть за новую команду. «Халл» уступил «Норвичу» в 27-м туре Чемпионшипа, Фабиу провел на поле все 90 минут.

Как считаете, у полузащитника, действительно, есть страх перед конкуренцией?