«Мы потратили много денег»: Пеп Лейндерс поделился планами «Ливерпуля» на зимние трансферы

Лазарет «Ливерпуля» переполнен, там находятся семь игроков с повреждениями разной степени тяжести. К отсутствующим смело можно прибавить Салаха и Эндо, которые отправились на международные турниры в составе своих сборных.

А ведь впереди у мерсисайдцев матчи АПЛ и полуфинал Кубка лиги.

Несмотря на существующие трудности, «Ливерпуль» не будет активничать в зимнее трансферное окно, намекает Пеп Лейндерс:

«Летом мы потратили много денег. Мы серьезно инвестировали в команду, клуб привлек нужных игроков. Да, у нас сейчас много травмированных, но мы надеемся, что они вернутся как можно скорее.

Я думаю, разница между хорошим сезоном и топовым сезоном заключается в том, как команда проходит через подобные этапы, как она реагирует на кадровые трудности. Мо уехал, но посмотрите на Жоту, на Коди, Дарвина и Лучо, они прибавляют, Харви тоже.

Мы также верим в нашу академию. Согласитесь, хочется выпускать на поле своих воспитанников, которые могли бы бороться, соревноваться и завоевывать трофеи. У нас есть академия, где обучаются 250 игроков. Они бегают, мечтают и надеются, что в моменты подобных трудностей, они смогут нас поддержать. До сих пор они всегда нас выручали».

А вы разделяете мнение Лейндерса?