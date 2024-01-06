Here we go! Фабрицио Романо рассказал, где Фабиу Карвалью продолжит карьеру

«Ливерпуль» досрочно прервал аренду Фабиу Карвалью в «Лейпциге». Сообщалось, что мерсисайдцев не устраивает малое количество игрового времени у португальца в Германии. О необходимости игровой практики говорил и Пеп Лейндерс.

Фабрицио Романо сообщал, что «красные» не хотят продавать Фабиу, надеясь вновь отдать его в аренду. Полузащитником интересовался «Лестер», утверждает Sky Sports. Но Карвалью продолжит свою карьеру в «Халле», рассказал Романо:

«Фабиу Карвалью получил от «Ливерпуля» разрешение на поездку и прохождение медицинских тестов в «Халл Сити». Сделка по аренде игрока заключена до июня, в соглашении нет пункта о выкупе. Here we go».

За «РБ» Фабиу провел 15 матчей, но отметиться результативными действиями не сумел. Суммарно за «быков» он отыграл 360 минут во всех турнирах.

Как смотрите на трансфер Карвалью в «Халл Сити»?