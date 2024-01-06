LFC 2020
Блог

Here we go! Фабрицио Романо рассказал, где Фабиу Карвалью продолжит карьеру

Фабиу Карвалью Фабиу Карвалью
Ливерпуль Ливерпуль
Фабрицио Романо
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Халл Халл
Футбол Футбол

«Ливерпуль» досрочно прервал аренду Фабиу Карвалью в «Лейпциге». Сообщалось, что мерсисайдцев не устраивает малое количество игрового времени у португальца в Германии. О необходимости игровой практики говорил и Пеп Лейндерс.

Фабрицио Романо сообщал, что «красные» не хотят продавать Фабиу, надеясь вновь отдать его в аренду. Полузащитником интересовался «Лестер», утверждает Sky Sports. Но Карвалью продолжит свою карьеру в «Халле», рассказал Романо:

«Фабиу Карвалью получил от «Ливерпуля» разрешение на поездку и прохождение медицинских тестов в «Халл Сити». Сделка по аренде игрока заключена до июня, в соглашении нет пункта о выкупе. Here we go».

За «РБ» Фабиу провел 15 матчей, но отметиться результативными действиями не сумел. Суммарно за «быков» он отыграл 360 минут во всех турнирах.

Как смотрите на трансфер Карвалью в «Халл Сити»?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий