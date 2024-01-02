Смотрим 2 схемы, по которым может сыграть «Ливерпуль» без Салаха и Эндо
«Ливерпуль» останется без Мохамеда Салаха и Ватару Эндо, возможно, на весь январь, поскольку оба футболиста отправились в расположение сборных.
Салах будет играть за Египет на Кубке африканских наций, а Эндо за Японию на Кубке Азии.
Юрген Клопп будет вынужден провести несколько матчей без двух ключевых игроков.
Давайте рассмотрим два варианта, какой состав может выставить «Ливерпуль» без Салаха и Эндо.
Жота на правом фланге.
Существует большая вероятность того, что Диого Жота будет переведен на правый фланг вместо Салаха из-за его универсальности.
Он может прекрасно действовать на фланге и представлять собой угрозу для взятия ворот, а также позволять Тренту создавать моменты. Между тем, идеальной заменой Эндо, скорее всего, станет Алексис Мак Аллистер.
Эллиотт на фланге, Гакпо в центре поля.
Клопп мог бы немного изменить схему «Ливерпуля» к предстоящим играм, поставив Коди Гакпо на острие полузащиты.
Харви Эллиотт может сыграть на правом фланге и действовать в той же роли, что и Салах. Такую схему можно попробовать против более слабых команд в обороне на случай, если «Ливерпуль» будет нуждаться в голах.