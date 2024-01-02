LFC 2020
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Смотрим 2 схемы, по которым может сыграть «Ливерпуль» без Салаха и Эндо

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Мохамед Салах Мохамед Салах
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«Ливерпуль» останется без Мохамеда Салаха и Ватару Эндо, возможно, на весь январь, поскольку оба футболиста отправились в расположение сборных.

Салах будет играть за Египет на Кубке африканских наций, а Эндо за Японию на Кубке Азии.

Юрген Клопп будет вынужден провести несколько матчей без двух ключевых игроков.

Давайте рассмотрим два варианта, какой состав может выставить «Ливерпуль» без Салаха и Эндо.

Жота на правом фланге.

Существует большая вероятность того, что Диого Жота будет переведен на правый фланг вместо Салаха из-за его универсальности.

Он может прекрасно действовать на фланге и представлять собой угрозу для взятия ворот, а также позволять Тренту создавать моменты. Между тем, идеальной заменой Эндо, скорее всего, станет Алексис Мак Аллистер.

Эллиотт на фланге, Гакпо в центре поля.

Клопп мог бы немного изменить схему «Ливерпуля» к предстоящим играм, поставив Коди Гакпо на острие полузащиты.

Харви Эллиотт может сыграть на правом фланге и действовать в той же роли, что и Салах. Такую схему можно попробовать против более слабых команд в обороне на случай, если «Ливерпуль» будет нуждаться в голах.

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