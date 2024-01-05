Эндо был признан лучшим игроком «Ливерпуля» в декабре. Ватару считает, что ему «немного повезло»

Ватару Эндо был назван лучшим игроком «Ливерпуля» в декабре. В голосовании фанатов японец обошел Трента и Салаха. Полузащитник надеется, что эта награда – первая из многих.

В беседе с пресс-службой «красных» Ватару назвал свой дебютный гол в АПЛ одним из самых ярких переживаний в новом клубе:

«Мой первый гол [в Премьер-лиге], в ворота «Фулхэма», был великолепным моментом, а атмосфера на «Энфилде» была потрясающей! Это был особенный момент для меня. Тогда мы находились в сложной ситуации, ведь мы проигрывали со счетом 2:3, нам было просто необходимо забить. Я вышел и сыграл для той толпы. Мой гол стал для меня неожиданностью! Я был так счастлив.

Эндо признался, что первое время ему было непросто в новой команде:

«Мне нужно было время, чтобы адаптироваться. На мой взгляд, для меня самым важным было продолжать играть. В декабре я просто продолжал делать свое дело. Я часто выходил на поле, потому что у нас было много травмированных игроков. Так что мне немного повезло, но, думаю, мне просто нужно было продолжать играть».

Японец принял участие во всех декабрьских играх «Ливерпуля». Он также вышел на поле в первом матче мерсисайдцев в 2024 году – против «Ньюкасла».

Как считаете, Ватару заслуженно был признан лучшим игроком «красных» в декабре?