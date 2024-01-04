LFC 2020
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«Мне нужно было показать, для чего я здесь». Эндо поделился эмоциями от завоевания награды лучшему игроку декабря в «Ливерпуле»

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Ватару Эндо Ватару Эндо
Футбол Футбол

Официальный сайт «Ливерпуля» объявил, что Ватару Эндо был признан лучшим игроком клуба в декабре.

Японский полузащитник победил в опросе болельщиков, обогнав Трента Александра-Арнолда и Мохамеда Салаха. Эндо, перешедший из «Штутгарта» в августе, показал выдающуюся игру во всех восьми матчах в декабре и забил свой дебютный гол за «красных».

Ватару поделился с клубными медиа своими эмоциями от награды:

«Я так рад, что меня выбрали игроком месяца. Надеюсь, этот приз лишь первый из многих!

Декабрь – очень важный месяц, в том числе и для меня, потому что у нас было так много травмированных игроков, и я знал, что мне нужно показать, для чего я здесь.

Это был очень тяжелый месяц, но то, как мы играли и как показали себя на поле, на мой взгляд, было великолепно».

«Ливерпулю» придется справляться без Эндо в следующие несколько недель, так как он отправился в Катар, чтобы присоединиться к сборной Японии на Кубке Азии.

5 комментариев
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заслужил молодец.
+9
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+9
Ответ prent
Кайседо, что с лицом?
Лавиа в глаз попал.
+7
0
+7
Кайседо, что с лицом?
+4
0
+4
Супер. все по дело.
Главное - сейчас японские спонсоры подтянуться 500%. АПЛ лига номер 1 с большим отрывом в Японии. А тут даже в сахолустном Сосьедаде за Кубо одни японские компании по стадиону
+1
0
+1
Ответ prent
Кайседо, что с лицом?
Черное
0
0
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