«Мне нужно было показать, для чего я здесь». Эндо поделился эмоциями от завоевания награды лучшему игроку декабря в «Ливерпуле»

Официальный сайт «Ливерпуля» объявил, что Ватару Эндо был признан лучшим игроком клуба в декабре.

Японский полузащитник победил в опросе болельщиков, обогнав Трента Александра-Арнолда и Мохамеда Салаха. Эндо, перешедший из «Штутгарта» в августе, показал выдающуюся игру во всех восьми матчах в декабре и забил свой дебютный гол за «красных».

Ватару поделился с клубными медиа своими эмоциями от награды:

«Я так рад, что меня выбрали игроком месяца. Надеюсь, этот приз лишь первый из многих!

Декабрь – очень важный месяц, в том числе и для меня, потому что у нас было так много травмированных игроков, и я знал, что мне нужно показать, для чего я здесь.

Это был очень тяжелый месяц, но то, как мы играли и как показали себя на поле, на мой взгляд, было великолепно».

«Ливерпулю» придется справляться без Эндо в следующие несколько недель, так как он отправился в Катар, чтобы присоединиться к сборной Японии на Кубке Азии.