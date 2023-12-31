Реакция Фирмино и Фабиньо на гол Салаха в матче с «Ньюкаслом» попала на камеры

Фабиньо и Роберто Фирмино присутствовали на матче «Ливерпуля» с «Ньюкаслом», который закончился победой «красных» со счетом 4:2. Дуэт отправился на «Энфилд» во время перерыва в Саудовской профессиональной лиге.

Фабиньо и Фирмино стали свидетелем драматической победы «красных», в результате которой подопечные Юргена Клоппа увеличили отрыв в верхней части таблицы до трех очков.

Несмотря на создание множества моментов, «Ливерпулю» потребовалось 48 минут, чтобы выйти из тупика. Вот как Фабиньо и Бобби отреагировали, когда Мохамед Салах открыл счет в матче.

«Ньюкасл» сравнял счет почти сразу после гола египтянина, но точные Кертиса Джонса, снова Мо Салаха и Коди Гакпо принесли победу хозяевам поля.