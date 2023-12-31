LFC 2020
Блог

Реакция Фирмино и Фабиньо на гол Салаха в матче с «Ньюкаслом» попала на камеры

Ливерпуль Ливерпуль
Фабиньо Фабиньо
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Фабиньо и Роберто Фирмино присутствовали на матче «Ливерпуля» с «Ньюкаслом», который закончился победой «красных» со счетом 4:2. Дуэт отправился на «Энфилд» во время перерыва в Саудовской профессиональной лиге.

Фабиньо и Фирмино стали свидетелем драматической победы «красных», в результате которой подопечные Юргена Клоппа увеличили отрыв в верхней части таблицы до трех очков.

Несмотря на создание множества моментов, «Ливерпулю» потребовалось 48 минут, чтобы выйти из тупика. Вот как Фабиньо и Бобби отреагировали, когда Мохамед Салах открыл счет в матче.

«Ньюкасл» сравнял счет почти сразу после гола египтянина, но точные Кертиса Джонса, снова Мо Салаха и Коди Гакпо принесли победу хозяевам поля.  

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
хорошо было бы если они вернулись обратно в команду.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий