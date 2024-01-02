🤬 «Е##### стыд!» Ширер в бешенстве от пенальти на Диогу Жоте
Легенда АПЛ Алан Ширер отреагировал на спорный пенальти в матче «Ливерпуль» - «Ньюкасл».
Несмотря на доминирование по количеству голевых моментов, игрокам Юргена Клоппа было трудно справиться с соперником вплоть до середины второго тайма.
При счете 3:2 в пользу «Ливерпуля» Энтони Тейлор поставил пенальти в ворота «сорок», которое похоронило шансы гостей на спасение.
Экс-футболист «Ньюкасла» Алан Ширер пришел в бешенство после того, как арбитр принял решение назначить одиннадцатиметровый.
Диогу Жота обыграл голкипера Мартина Дубравку, прежде чем упасть на газон.
Повторы показали, что контакт был, пусть и незначительный. А португалец сделал дополнительный шаг, прежде чем потерять равновесие.
«Какой отличный нырок 🤣🤣🤣», - написал Ширер в соцсетях.
Позже экс-игрок «Арсенала» Иан Райт написал: «Он предпочел заработать пенальти, чем отправить мяч в пустую сетку! Все это видели!»
Ширер отреагировал на слова коллеги: «Е##### стыд!»
Для понимания ситуации.
Т.е. он решил осознанно лишить себя гола в пустые ворота с пары метров, чтоб опять проверить фортуну с пенки где вероятность забить ~75%?