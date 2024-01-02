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🤬 «Е##### стыд!» Ширер в бешенстве от пенальти на Диогу Жоте

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Алан Ширер Алан Ширер
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Энтони Тэйлор
Диогу Жота Диогу Жота
Футбол Футбол

Легенда АПЛ Алан Ширер отреагировал на спорный пенальти в матче «Ливерпуль» - «Ньюкасл».

Несмотря на доминирование по количеству голевых моментов, игрокам Юргена Клоппа было трудно справиться с соперником вплоть до середины второго тайма.

При счете 3:2 в пользу «Ливерпуля» Энтони Тейлор поставил пенальти в ворота «сорок», которое похоронило шансы гостей на спасение.

Экс-футболист «Ньюкасла» Алан Ширер пришел в бешенство после того, как арбитр принял решение назначить одиннадцатиметровый.

Диогу Жота обыграл голкипера Мартина Дубравку, прежде чем упасть на газон.

Повторы показали, что контакт был, пусть и незначительный. А португалец сделал дополнительный шаг, прежде чем потерять равновесие.

«Какой отличный нырок 🤣🤣🤣», - написал Ширер в соцсетях.

Позже экс-игрок «Арсенала» Иан Райт написал: «Он предпочел заработать пенальти, чем отправить мяч в пустую сетку! Все это видели!»

Ширер отреагировал на слова коллеги: «Е##### стыд!»

Для понимания ситуации.

11 комментариев
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Это болезнь , в какой-то момент он почувствовал себя дельфином и вместо поля увидел море ,больше он не мог держать себя в плавниках .
+19
-6
+13
Ответ Анатолий Конь
Это болезнь , в какой-то момент он почувствовал себя дельфином и вместо поля увидел море ,больше он не мог держать себя в плавниках .
Дубль 2
Т.е. он решил осознанно лишить себя гола в пустые ворота с пары метров, чтоб опять проверить фортуну с пенки где вероятность забить ~75%?
+3
-2
+1
По моему тоже больше смахивает на нырок. В первом пенальти Диас тоже как-то неуверенно падал. Как бы Вар подтвердил, но после руки Эдегора доверия к ним вообще
+3
-3
0
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