🤬 «Е##### стыд!» Ширер в бешенстве от пенальти на Диогу Жоте

Легенда АПЛ Алан Ширер отреагировал на спорный пенальти в матче «Ливерпуль» - «Ньюкасл».

Несмотря на доминирование по количеству голевых моментов, игрокам Юргена Клоппа было трудно справиться с соперником вплоть до середины второго тайма.

При счете 3:2 в пользу «Ливерпуля» Энтони Тейлор поставил пенальти в ворота «сорок», которое похоронило шансы гостей на спасение.

Экс-футболист «Ньюкасла» Алан Ширер пришел в бешенство после того, как арбитр принял решение назначить одиннадцатиметровый.

Диогу Жота обыграл голкипера Мартина Дубравку, прежде чем упасть на газон.

Повторы показали, что контакт был, пусть и незначительный. А португалец сделал дополнительный шаг, прежде чем потерять равновесие.

«Какой отличный нырок 🤣🤣🤣», - написал Ширер в соцсетях.

Позже экс-игрок «Арсенала» Иан Райт написал: «Он предпочел заработать пенальти, чем отправить мяч в пустую сетку! Все это видели!»

Ширер отреагировал на слова коллеги: «Е##### стыд!»