«Мы наконец можем это увидеть». Клопп восхищен прогрессом Ватару Эндо

В последних играх Ватару Эндо выступает на уровень лучшего того, что он показывал в начале сезона.

После игры c «Бернли» Юрген Клопп сказал, что он заслужил звание лучшего игрока матча. Главный тренер не поскупился на комплименты, описывая прогресс Ватару.

«Должен сказать, мне очень понравилась его игра. Немного обидно, что он только встал на ноги и теперь едет на Кубок Азии, но что есть, то есть, это нормально. Что за парень и что за игрок! Он очень важен для команды.

В январе нам придется играть без него, но хотя бы против «Ньюкасла» он все еще будет с нами. Нам приходится искать другой путь, когда парни недоступны, и мы сделаем это снова. Но на данный момент я очень рад за него. Ему потребовалось немного времени, чтобы показать всем, насколько он хорош на самом деле, но теперь мы наконец можем это увидеть, и я очень этому рад».

Как сказал Клопп, к сожалению для «Ливерпуля», Эндо отправится на Кубок Азии, который начинается 12 января. Неизвестно, сколько он будет отсутствовать, ведь все зависит от прогресса его сборной на турнире. Турнир завершится 10 февраля, так что в случае успеха Японии Ватару не сможет помочь мерсисайдцам в течение месяца.