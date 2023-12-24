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📹Пополнение в капитанской коллекции. После игры Ван Дейк обменялся с футболками с игроком «Арсенала»

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Поболтали.

В 18 туре АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилде» сыграл вничью − 1:1. Капитан хозяев Вирджил ван Дейк назвал такой результат разочаровывающим.

«Разочарован, но это была большой поединок, отличная игра, − сказал он. − Конечно, «Арсенал» очень хорошая команда, но я думаю, что у нас были возможности ее обыграть. К сожалению, мы этого не сделали. Думаю, что напряженность была с обеих сторон, но мы двигаемся дальше. Сейчас у нас на одно очко больше, чем в начале игры, так что это, безусловно, положительный момент».

Позже камеры засекли, как Ван Дейк в туннеле «Энфилда» обменялся футболками с автором единственного гола в ворота «Ливерпуля» Габриэлом Магальяэсом.

«Арсенал» и «Ливерпуль» в скором времени встретятся вновь: 7 января в третьем раунде Кубка Англии. Также им предстоит сразиться 4 февраля, но уже в рамках АПЛ. Ближайший матч для мерсисайдцев − выезд в «Бернли» 26 декабря.

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