Ватару Эндо выходит на поле с капой. Японец признался, что это не просто способ защитить зубы

Летом в «Ливерпуль» из «Штутгарта» перебрался 30-летний Ватару Эндо. Японец успел провести за «красных» 21 матч во всех соревнованиях, на его счету – два гола и один ассист.

А поклонники мерсисайдцев заметили, что в каждой игре Ватару выходит на поле с капой.

С ней японец играет за сборную.

И в «Штутгарте» полузащитник тоже не изменял привычкам.

Еще играя в Бундеслиге, Ватару рассказывал, что капа банально защищает зубы. В недавнем интервью Sky Sports японец признался, что у капы есть еще одна необычная функция:

«Когда я был в Германии, я познакомился с японским стоматологом. Он посоветовал мне носить капу во время занятий спортом. Я тогда только снял брекеты. Он сказал, что капа поможет улучшить мышечный контроль, мою игру.

Сейчас я ношу ее, чтобы защитить зубы. Еще с ней я выгляжу как боец! Когда я выхожу на поле, я просто надеваю капу, и как бы говорю себе, что игра началась».

Учитывая игровой стиль японца, капа ему просто необходима.

А как вам первые месяцы Эндо в «Ливерпуле»?