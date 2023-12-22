LFC 2020
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Фанаты «Ливерпуля» верят, что их клуб может взять титул АПЛ в этом сезоне. Все дело в одной закономерности — она имеет отношение к Эндо

Ватару Эндо Ватару Эндо
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В своей тренерской карьере Клопп трижды завоевывал титул лиги: два раза с дортмундской «Боруссией» и один — во главе «Ливерпуля». И недавно фанаты обратили внимание на одну любопытную закономерность, связанную с чемпионствами Юргена.

Каждый раз, когда тренер получал трофей чемпионата, в составе его команды был японец.

В сезонах 10/11 и 11/12 за «Боруссию» выступал Синдзи Кагава, и вместе они стали обладателями титула два года подряд.

Когда Клопп привел «Ливерпуль» к трофею Премьер-лиги в сезоне 19/20, это был первый год Такуми Минамино в клубе.

Теперь же на «Энфилде» появился Ватару Эндо. Полузащитник стал одним из самых неожиданных и быстрых трансферов прошедшего лета, но поначалу он не мог приспособиться к игре в Англии. Однако в последних матчах его выступления впечатляют все больше, а «красные» при этом являются одними из главных претендентов на титул. На данный момент мерсисайдцы находятся на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Арсенала» на одно очко.

Ну что, поможет ли Клоппу снова японская сила? 😄

1 комментарий
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В состав Ливерпуля пришли хорошие игроки как Луис Диас, хоть много промахивается Дарвин Нунес, Гакпо, Эндо. И конечно играют в команде Тренд А.А., Салах, Виржил Ван Дейк и другие отличные, преданные Ливерпулю игроки. Ливерпуль в этом сезоне в силе стать чемпионом АПЛ .
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