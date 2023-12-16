Пеп Лейндерс высказался об аренде Карвалью в «Лейпциге». Сообщается, что «Ливерпуль» хочет вернуть игрока уже зимой

Летом «Лейпциг» на один сезон арендовал у «Ливерпуля» Фабиу Карвалью. В Германии дела у полузащитника идут не лучшим образом.

Португалец отыграл 14 матчей за «РБ», но отличиться результативными действиями пока не сумел. Суммарно во всех турнирах он провел на поле 354 минуты.

Как пишет This is Anfield, ситуация с игровым временим Фабиу не устраивает «Ливерпуль», а потому клуб рассматривает возможность досрочного прекращения арендного соглашения.

На пресс-конференции перед игрой «красных» с «Вест Хэмом» в Кубке лиги Пеп Лейндерс высказался о ситуации с португальцем:

«Самое главное, чтобы он нашел ритм. Мы все знаем, как наличие игрового ритма влияет на футболистов. Игрок, обладающий уверенностью, и игрок, у которого уверенности нет, – совершенно разные. То же самое касается тренировок.

Ему [Карвалью] нужно игровое время, но это зависит не от меня, а от наших директоров, которые должны поговорить с клубом и найти для игрока лучшее решение. Мы все хотим для него самого лучшего, потому что он наш футболист. Поживем – увидим, пока никакого решения по этому поводу принято не было».

Любопытно, что нехваткой игрового времени Лейндерс объяснял не самую удачную игру Гравенберха в «Баварии».

По вашему, как стоит поступить «Ливерпулю» с Фабиу?