LFC 2020
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Ответил Клоппу? Кайседо объяснил, почему выбрал «Челси», а не «Ливерпуль»

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Во время тестового открытия трибуны Anfield Road Stand Юрген Клопп подколол Ромео Лавию и Мойзеса Кайседо, которые выбрали не «Ливерпуль», а «Челси». Тренер намекнул, что у обоих дела на «Стэмфорд Бридж» идут не очень.

«Ливерпуль» все лето вел обоих игроков, но «Челси» оба раза перебил ставку. К примеру, «Брайтон» за Кайседо получил 110 млн фунтов. Хотя до этого сообщалось, что Мойсес в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в стан «красных».

В интервью Sky Sports Мойсес Кайседо объяснил решение не переходить в «Ливерпуль».

«Я долгое время вел переговоры с «Челси». Невозможно было сказать им «нет», потому что они были со мной и поддерживали.

Летом я очень страдал, потому что было сложно покинуть «Брайтон». Они были со мной, и в последний момент мне позвонил «Ливерпуль», но уже было поздно, потому что я хотел играть за «Челси».

Что же, «Ливерпулю» точно не стоит переживать из-за потери этого игрока. Тем более, что клуб усилился еще более качественно, чем мог.

2 комментария
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Да вообще пофиг на этого как его там? Каседо,Кайседо,Камеру...
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