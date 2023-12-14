Ответил Клоппу? Кайседо объяснил, почему выбрал «Челси», а не «Ливерпуль»

Во время тестового открытия трибуны Anfield Road Stand Юрген Клопп подколол Ромео Лавию и Мойзеса Кайседо, которые выбрали не «Ливерпуль», а «Челси». Тренер намекнул, что у обоих дела на «Стэмфорд Бридж» идут не очень.

«Ливерпуль» все лето вел обоих игроков, но «Челси» оба раза перебил ставку. К примеру, «Брайтон» за Кайседо получил 110 млн фунтов. Хотя до этого сообщалось, что Мойсес в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в стан «красных».

В интервью Sky Sports Мойсес Кайседо объяснил решение не переходить в «Ливерпуль».

«Я долгое время вел переговоры с «Челси». Невозможно было сказать им «нет», потому что они были со мной и поддерживали.

Летом я очень страдал, потому что было сложно покинуть «Брайтон». Они были со мной, и в последний момент мне позвонил «Ливерпуль», но уже было поздно, потому что я хотел играть за «Челси».

Что же, «Ливерпулю» точно не стоит переживать из-за потери этого игрока. Тем более, что клуб усилился еще более качественно, чем мог.