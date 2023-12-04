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«Трент рассказал мне, как он хорош». Окслейд-Чемберлен восхищен игрой новичка «Ливерпуля»

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Впечатлил многих.

«Мне очень нравится наблюдать за Домиником Собослаи, − сказал хавбек «Бешикташа» Алекс Окслейд-Чемберлен в интервью Sky Sports. − Он как будто заменил меня, и я действительно впечатлен тем, насколько он хороший игрок, и тем, что он играет так, как всегда хотел играть я».

«Думаю, что он очень способный, в нем много физической силы и мощный игровой характер. Думаю, что он как раз то, что нам было нужно. Он очень хорош, очень.

Трент тоже часто говорит мне о том, насколько он хорош. Мол, его удары лучше, чем мои. У него есть все. Я знаю, на что способны другие ребята, с которыми я играл, поэтому мне было интереснее увидеть, как приходят новые парни, на что они способны. Я наслаждаюсь, когда наблюдаю за Домиником».

23-летний венгр мгновенно стал своим на «Энфилде». Он впечатляет работоспособностью, креативностью и умением бить по воротам. На счету Доминика два гола − в ворота «Астон Виллы» и дальний удар «Лестеру».

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