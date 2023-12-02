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«Лучший гол в моей жизни». Мак Аллистер в восторге от своего первого гола за «Ливерпуль»

Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
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Алексис Мак Аллистер восхитительным образом открыл счет своим голам за «Ливерпуль» — аргентинец запулил мяч великолепным дальним ударом прямо в девятку, не оставив никаких шансов Бернду Лено.

После матча аргентинец рассказал о своих эмоциях от этого знакового момента клубным медиа:

«У меня был хороший гол в ворота «Лестера» [за «Брайтон], но его не засчитали. Так что я думаю, что это был лучший гол, который я забил в своей жизни. Неплохое начало моей карьеры бомбардира в «Ливерпуле»!

Как только я ударил, то сразу понял, что он залетит. Это был очень хороший гол, но, как я всегда говорю, когда я играю в роли «шестерки», я не очень беспокоюсь о голах и ассистах, [потому что] у меня есть другая работа. Но забивать всегда приятно!»

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