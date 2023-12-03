«Ливерпуль» раздал красоты. Трент, Мак Аллистер и Эндо шедеврально забили дальними ударами в матче с «Фулхэмом»

И как выбрать, какой из них прекраснее?

Трент, Мак Аллистер и Эндо посоревновались за звание автора самого красивого дальнего гола в матче против «Фулхэма».

Александер-Арнолд показал настоящий класс во время штрафного. Англичанин мастерски ударил в самый верх ворот, обведя стенку, и мяч с рикошетом залетел прямо под перекладину.

Спустя 20 минут Мак Аллистер тоже решил продемонстрировать болельщикам, что и он может создавать красоту. Алексис получил мяч после долгого розыгрыша где-то в тридцати метрах от ворот соперника и одним касанием забросил его прямо в дальний угол.

Прекрасный способ забить свой первый гол за «Ливерпуль»!

Эндо, вышедший во втором тайме, видимо, тоже подумал, что и ему пора бы забить свой дебютный гол. Полузащитнику потребовалось на это 4 минуты.

Когда счет был 3:3, Салах скинул мяч на японца, и тот шарахнул... Тоже четко под перекладину!

В завершение Трент подарил «Ливерпулю» победу (4:3), забив свой второй гол через минуту после триумфа Ватару.

Перед матчем Клопп заставил всю команду проштудировать учебник «Как забивать великолепные голы»?