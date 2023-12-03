«Ливерпуль» раздал красоты. Трент, Мак Аллистер и Эндо шедеврально забили дальними ударами в матче с «Фулхэмом»
И как выбрать, какой из них прекраснее?
Трент, Мак Аллистер и Эндо посоревновались за звание автора самого красивого дальнего гола в матче против «Фулхэма».
Александер-Арнолд показал настоящий класс во время штрафного. Англичанин мастерски ударил в самый верх ворот, обведя стенку, и мяч с рикошетом залетел прямо под перекладину.
Спустя 20 минут Мак Аллистер тоже решил продемонстрировать болельщикам, что и он может создавать красоту. Алексис получил мяч после долгого розыгрыша где-то в тридцати метрах от ворот соперника и одним касанием забросил его прямо в дальний угол.
Прекрасный способ забить свой первый гол за «Ливерпуль»!
Эндо, вышедший во втором тайме, видимо, тоже подумал, что и ему пора бы забить свой дебютный гол. Полузащитнику потребовалось на это 4 минуты.
Когда счет был 3:3, Салах скинул мяч на японца, и тот шарахнул... Тоже четко под перекладину!
В завершение Трент подарил «Ливерпулю» победу (4:3), забив свой второй гол через минуту после триумфа Ватару.
Перед матчем Клопп заставил всю команду проштудировать учебник «Как забивать великолепные голы»?
Скучал
но сегодня вообще чума. вот как они это делают???