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Простыл из-за кондиционера в самолете, пробыл в плену 24 часа – топ-5 безумных травм Наби Кейта

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В 2017 году за Наби Кейта боролись все топ-клубы, а «Ливерпуль» поверил в него настолько, что предложил «Лейпцигу» 60 млн евро на год заранее (гвинеец перешел в английский клуб в 2017-м, но еще год играл в Бундеслиге).

В 2023-м Кейта ушел из «Ливерпуля» свободным агентом – и это в 28 лет. «Вердер» согласился забрать полузащитника, но, кажется, уже жалеет: Кейта сыграл за немцев всего три матча и снова вылетел – не играет уже почти два месяца.

Большая часть его пребывания в «Ливерпуле» тоже была омрачена травмами, причем настолько, что один из болельщиков составил список из самых необычных причин отсутствия в составе.

5. Травма спины против «Наполи». Первая из 18 травм Наби, и эта попала в список из-за странного способа, которым он был выведен на замену: медицинская тележка для гольфа навсегда останется в нашей памяти.

4. Удар ногой о землю. Кейта вышел в перерыве матча с «Норвичем» в Кубке Англии, многие посчитали, что это была тактическая замена или замена для экономии сил, но Клопп сообщил, что Наби ударился о землю и повредил палец. Причина, по которой эта травма не оценивается выше, заключается в том, что после Кейта не пропустил ни одной игры.

3. Травма на предматчевой прогулке. У «Ливерпуля» был кризис травм в полузащите: нет Тиаго, Фабиньо, Окса, Джонса – только 3 здоровых полузащитника, но Кейта вернулся к матчу с «МЮ» и был готов бегать... Он получил травму на предматчевой прогулке и пропустил 18 игр... и «Ливерпуль» проиграл.

2. Инцидент с самолетом. Кейта пропустил игру, и людям было интересно узнать причину – неужели у него снова воспалилось подколенное сухожилие? Вместо этого Клопп рассказал, что в самолете, которым они летели, кондиционер был направлен прямо на шею Кейты, из-за чего у него затекла шея, и он не смог играть.

1.В плену. Кейта ярко начал сезон-2021/22, сыграв во всех трех первых матчах, выйдя в старте в двух играх, но во время международного перерыва пробыл военнопленным целые сутки и поэтому смог выйти на поле только в матче против «Лидса» неделю спустя.

Liverpool say Naby Keita 'safe and well' after coup in Guinea leaves him stranded
11 комментариев
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Тоже не могу не подушнить: ну нельзя было хоть одним предложением вкратце описать, у кого, где и когда оказался в плену Кейта? Не очень частое, мягко говоря, событие ведь, явно заслуживающее подробностей.
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Извините за духоту заранее. Но последняя причина ведь не травма😅
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Ответ Салауат Нуралиев
Извините за духоту заранее. Но последняя причина ведь не травма😅
душевная травма.
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В каждом клубе есть такой игрок.

В Ливерпуле - Кейта, Тиаго Алькантара.
В Арсенале был Абу Диаби, Росицки и Уилшер.
В Баварии - Бадштубер, Роббен, Рибери.
В Реале - Азар, Гути тоже вроде часто ломался.
В МЮ - Люк Шоу.
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Уже писал, что Кейта ни в каком плену не был. Почему так уверенно говорю? Да потому что я сам был в Гвинее в тот момент. Военные просто закрыли аэропорт на 4-5 дней и всё! Никаких военнопленных не было. Но хайпа срубить хочется, поэтому все и дальше будут писать, что пробыл в плену, страдал и тд и тп. А на самом деле чел сидел на своей вилле и в ус не дул.
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Ответ Kir5
Тоже не могу не подушнить: ну нельзя было хоть одним предложением вкратце описать, у кого, где и когда оказался в плену Кейта? Не очень частое, мягко говоря, событие ведь, явно заслуживающее подробностей.
Не был он в плену. Накануне домашнего матча сборной в Гвинее произошел переворот, и на сутки всю сборную посадили под что-то типа домашнего ареста, пока все не успокоилось.
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Я думал ,что так «везет» толко мне ))
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Йоанн Гуркюфф тоже часто и нелепо травмировался
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Даже трудно предположить, занятие для него, что бы не было травм.
Коррупционер?
Хотя нет, рецидив с пленением точно случился бы. И постоянно...
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хватит один и тот же материал постить
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Ответ Kir5
Тоже не могу не подушнить: ну нельзя было хоть одним предложением вкратце описать, у кого, где и когда оказался в плену Кейта? Не очень частое, мягко говоря, событие ведь, явно заслуживающее подробностей.
Не был ни у кого он в плену. Наби Кейта в одно жало совершил госпереворот в Гвинее и остался на родине. Лишь бы не работать.
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