Верхний ярус «Энфилд Роуд» будет частично открыт на матче с «МЮ». Полного открытия трибуны придется еще подождать

«Ливерпуль» сообщил, что на матче против «Манчестер Юнайтед» будет частично открыт верхний ярус трибуны «Энфилд Роуд», до сих пор находящейся в процессе реконструкции. Встреча «Ливерпуля» с «дьяволами» назначена на 17 декабря.

Из-за проблем с подрядчиком реконструкция трибуны затянулась. Как ожидается, на встречу с «Юнайтед» «Энфилд» сможет принять до 56 тысяч болельщиков, пишет This is Anfield.

Когда реконструкция наконец будет завершена домашняя арена «красных» сможет единоразово принимать до 61 тысячи фанатов.

Но сперва мерсисайдцам нужно провести публичное тестовое мероприятие для получения лицензии, как того требует городской совет Ливерпуля. Для надлежащего тестирования трибуны потребуется три тысячи человек.

После этого для открытия верхнего яруса будет необходимо получить сертификат безопасности. Если все пойдет по плану, «Ливерпуль» полностью откроет «Энфилд Роуд» в январе 2024 года.

Ждем!