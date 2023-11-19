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📹Собослаи сделал дубль и вывел Венгрию на Евро-2024. На радостях игрок выпил палинку и прыгнул в толпу 👏

Доминик Собослаи Доминик Собослаи
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Надеемся, что не пошел на допинг-тест.

В прошлом туре квалификации на Евро-2024 сборная Венгрии сыграла вничью с Болгарией − 2:2. Это позволило команде Марко Росси попасть на главный европейский турнир сборных.

Однако одно дело играть в гостях, а другое − дома. Венгры приехали на «Пушкаш Арену», где сегодня они провели последний матч против Черногории и победили − 3:1. Хавбек «Ливерпуля» Доминик Собослаи сделал дубль.

Венгры были настолько счастливы закончить турнир на такой ноте, что отпраздновали успех вместе с тысячами болельщиков. Самым активным оказался Собослаи, который прыгнул в толпу болельщиков, а затем выпил рюмку палинки.

Палинка − это венгерское фруктовое бренди. Обычно его делают из груши, винограда, абрикоса, яблок или сливы. Крепость напитка − не менее 40 градусов. Венгры настолько ценят палинку, что как и шампанское, она имеет эксклюзивные права, то есть, может производиться только на территории страны происхождения.

В 8 матчах квалификации к Евро-2024 Доминик Собослаи забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

3 комментария

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А.В. Бубнов
Это, что ж, у них официально продают палёный алкоголь? И на стадионе разливвют?
Прогрессиная Венгрия!
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Krutik_prutik
Если бы он играл за клуб 3 дивизона Англии тогда ладно, а так плохой пример, не профессионально, не уважительно. Бухни в кругу друзей или дома.
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Thomas Thomas
Наш топарь!
Гордость своей страны!
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