«Тут не о чем говорить». Фабрицио Романо — о желании Саудовской Аравии переманить Салаха зимой

«Я абсолютно уверен, что в январе он останется. В моем представлении Мо Салах останется частью проекта «Ливерпуля», — сказал Фабрицио Романо в видео для Kick об интересе саудовских клубов к нападающему мерсисайдцев.

«Полностью в этом уверен, тут не о чем говорить. Я не думаю, что что-то может произойти в январское трансферное окно. На данный момент посыл у «Ливерпуля» такой же, как и летом: клуб рассчитывает на Салаха, он для них критически важный игрок.

Как вы помните, летом, в последние дни трансферного окна, они получили предложение по Салаху от Саудовской Аравии. Было предложено около 150 миллионов фунтов стерлингов, невероятную сумму за Мо, и даже в этой ситуации «Ливерпуль» сказал «нет». Поэтому я не думаю, что они продадут игрока в середине очень важного сезона для «Ливерпуля».

Они все еще борются за победу в Премьер-лиге, очень хорошо показывают себя в Лиге Европы, так что это позитивный сезон для «Ливерпуля». Я не думаю, что они испортят его, продав Мо Салаха в январе. Летом — посмотрим. Но в январе, я думаю, это будет нереально».

Летом «Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Иттихада», но почти сразу же появились слухи, что ситуация может измениться следующим летом, когда до конца контракта Салаха останется всего один год.

Учитывая, что на его счету уже 12 голов и 4 ассиста, «красные» сделали правильный выбор.