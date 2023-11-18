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Мощное усиление перед матчем с «Сити». Гравенберх и еще 3 игрока «Ливерпуля» вернутся в строй после международного перерыва

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В последнем матче «Ливерпуля» перед международным перерывом не смогли принять участие восьми игроков основной команды, но это не помешало мерсисайдцам уверенно победить «Брентфорд» со счетом 3:0.

Из-за такого количества травмированных положение «красных» вызывало тревогу у болельщиков, так как сразу после окончания паузы на игры сборных по расписанию у команды Клоппа встреча с «Манчестер Сити». Однако, по информации от This Is Anfield, четверо игроков успеют вернуться в строй к следующим выходным.

Защитники Ибраима Конате и Джо Гомес, пропустившие последнюю игру из-за небольших повреждений, будут полностью готовы к поездке на «Этихад».

Линия полузащиты получит усиление в лице Райана Гравенберха и Кертиса Джонса. Голландец восстановился от проблем с коленом, а юный англичанин больше не испытывает дискомфорта после повреждения подколенного сухожилия. Оба должны вернуться в состав «Ливерпуля», чтобы помочь команде в матче против грозного «Сити».

На данный момент «Ливерпуль» отстает от «горожан» всего на одно очко, занимая второе место в таблице, так что вопрос лидерства как раз должен решиться по итогам грядущей встречи.

2 комментария

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Виталий А.
Будет бедуинский скулёж после матча.
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