Главное видео дня❤️❤️❤️ Реакция недавно похищенного отца Луиса Диаса на дубль сына в ворота Бразилии
Он - самый счастливый человек на планете в эти минуты.
Луис Диас забил два гола в матче со сборной Бразилии (2:1).
Вингер сборной Колумбии и «Ливерпуля» стал первым за последние 14 лет игроком, сделавшим дубль в игре с «селесао» в рамках отбора ЧМ.
Напомним, родители вингера «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда были похищены Армией национального освобождения (ELN) 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена спустя несколько часов, а отец пробыл с преступниками 12 дней. 9 ноября Луис Мануэль Диас был освобожден.
Во вторник Диас, прилетевший в Колумбию перед ноябрьскими матчами сборной, вместе с семьей отправился в город Барранкилья, чтобы встретиться с отцом впервые после его освобождения из плена.
Отец Диаса присутствовал и на матче - вот его реакция на голы сына❤️❤️❤️
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