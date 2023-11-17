Главное видео дня❤️❤️❤️ Реакция недавно похищенного отца Луиса Диаса на дубль сына в ворота Бразилии

Он - самый счастливый человек на планете в эти минуты.

Луис Диас забил два гола в матче со сборной Бразилии (2:1).

Вингер сборной Колумбии и «Ливерпуля» стал первым за последние 14 лет игроком, сделавшим дубль в игре с «селесао» в рамках отбора ЧМ.

Напомним, родители вингера «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда были похищены Армией национального освобождения (ELN) 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена спустя несколько часов, а отец пробыл с преступниками 12 дней. 9 ноября Луис Мануэль Диас был освобожден.

Во вторник Диас, прилетевший в Колумбию перед ноябрьскими матчами сборной, вместе с семьей отправился в город Барранкилья, чтобы встретиться с отцом впервые после его освобождения из плена.

Отец Диаса присутствовал и на матче - вот его реакция на голы сына❤️❤️❤️