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Тренер «Брентфорда» считает, что Эндо нужно было удалить. Эксперт ESPN оценил эпизод

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Томас Франк
Кристиан Нергор Кристиан Нергор
Футбол Футбол

Обоюдоострая борьба за мяч.

Во время игры «Ливерпуля» и «Брентфорда» (3:0) случился спорный эпизод, который потребовал вмешательства VAR. Хавбек «красных» Ватару Эндо в подкате боролся за мяч с Кристианом Нергором и они болезненно столкнулись.

Судья Пол Тирни продолжил игру и не предъявил японцу никакой карточки. После он заметил, что Нергор не поднимается и позвал на поле медицинскую бригаду.

В эпизод все-таки вмешался VAR. Видеопросмотр занял целых четыре минуты, что было слишком долго. Правда, все это время хавбек «Брентфорда» получал помощь. По итогу эпизод остался без изменений − нет красной карточки.

После игры Томас Франк, главный тренер «Брентфорда», задался вопросом, почему похожие фолы в АПЛ трактуются по-разному.

Эксперт ESPN Дэйл Джонсон в еженедельном обзоре спорных судейских моментов написал следующее: «Это была борьба 50 на 50: Эндо и Нергор одинаково стремились завладеть мячом. Игрок «Ливерпуля» не полностью вытянул ногу в момент контакта с соперником, чтобы это рассматривалось как свидетельство чрезмерной силы. То, что у Нергора был порез ноги, можно считать досадным последствием, а не ударом, угрожающем безопасности».

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