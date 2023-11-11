У Клоппа снова проблемы: 7 игроков пропутсят матч с «Брентфордом»

«Ливерпуль» снова испытывает проблемы, так как готовность некоторых ключевых игроков к воскресному матчу с «Брентфордом» под большим вопросом.

Вот семь игроков, которые, по прогнозам инсайдеров, пропустят матч с «Брентфордом».

Алексис Мак Аллистер точно пропустит игру, поскольку отбывает одноматчевую дисквалификацию после пяти желтых карточек в этом сезоне.

Вирджил Ван Дейк с трудом восстанавливается после мышечной травмы. Возможно, Клопп решит не рисковать им.

Райан Гравенберх испытывает проблемы с коленом и не играл против «Тулузы». Сможет ли он сыграть с «Брентфордом», пока неизвестно.

Кертис Джонс также пропустил матч с «Тулузой» из-за травмы подколенного сухожилия.

Тиаго Алькантара по-прежнему восстанавливается после травмы бедра. Ожидалось, что полузащитник вернется к этой игре, но его восстановление идет медленно.

Энди Робертсон продолжает восстанавливаться после травмы плеча. В «Ливерпуле» надеются, что он сможет восстановиться в 2023 году, но это произойдет в декабре.

Стефан Байчетич тоже испытывает проблемы с физической формой. Молодой игрок еще не полностью восстановился после тяжелой травмы колена, полученной в конце прошлого сезона.