У Клоппа снова проблемы: 7 игроков пропутсят матч с «Брентфордом»
«Ливерпуль» снова испытывает проблемы, так как готовность некоторых ключевых игроков к воскресному матчу с «Брентфордом» под большим вопросом.
Вот семь игроков, которые, по прогнозам инсайдеров, пропустят матч с «Брентфордом».
Алексис Мак Аллистер точно пропустит игру, поскольку отбывает одноматчевую дисквалификацию после пяти желтых карточек в этом сезоне.
Вирджил Ван Дейк с трудом восстанавливается после мышечной травмы. Возможно, Клопп решит не рисковать им.
Райан Гравенберх испытывает проблемы с коленом и не играл против «Тулузы». Сможет ли он сыграть с «Брентфордом», пока неизвестно.
Кертис Джонс также пропустил матч с «Тулузой» из-за травмы подколенного сухожилия.
Тиаго Алькантара по-прежнему восстанавливается после травмы бедра. Ожидалось, что полузащитник вернется к этой игре, но его восстановление идет медленно.
Энди Робертсон продолжает восстанавливаться после травмы плеча. В «Ливерпуле» надеются, что он сможет восстановиться в 2023 году, но это произойдет в декабре.
Стефан Байчетич тоже испытывает проблемы с физической формой. Молодой игрок еще не полностью восстановился после тяжелой травмы колена, полученной в конце прошлого сезона.
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