Первые слова отца Диаса после 12 дней в плену. Преступники ограбили мужчину, а похищение было спланировано заранее

После 12-ти мучительных дней Ману Диас наконец оказался на свободе. Родителей вингера «Ливерпуля» похитила группировка, принадлежащая Армии национального освобождения Колумбии (АНО).

Маму Луиса освободили через несколько часов после происшествия, а мужчину преступники почти две недели держали в джунглях на границе Венесуэлы и Колумбии.

9 ноября папа Луиса вернулся домой, где его встретили родные. Журналистка Вики Давилья передает первые слова Ману Диаса после освобождения:

«Я хочу поблагодарить Бога за мой второй шанс. Спасибо всем жителям Барранкаса [родной город Диасов], спасибо вам всем, я вас очень сильно люблю, и скоро у меня будет возможность встретиться со всеми вами и обнять каждого, большое вам спасибо».

Как пишет Semana, преступники не только пленили отца Луиса, но и ограбили его. Они отобрали у Ману все его золото, кольцо, цепочку и браслет.

Представители АНО утверждают, что не знали о действиях группировки, принадлежащей организации. По словам повстанцев, Ману был освобожден за славу, которую его сын принес стране. Однако по данным колумбийской разведки, похищение планировалось несколько месяцев.

Не будем забывать, что мужчина был освобожден лишь после того, как военные Колумбии отвели войска от позиций АНО.

Ману слышал разговор похитителей, которые обсуждали, что увезут мужчину в Венесуэлу. Но плану помешали десятки колумбийских солдат, которые вскоре после похищения были переброшены в этот район, также была усилена охрана границы с Венесуэлой.

Отец Луиса рассказал, что при попытке доставить его в Венесуэлу мужчину посадили на лошадь, из-за чего он получил травму. Как сообщает Semana со ссылкой на медиков, у Ману есть воспаление, но, к счастью, повреждение несерьезное.

Как и предполагали эксперты, похищение Ману Диаса нанесло серьезный ущерб мирному соглашению между АНО и властями Колумбии. Представители государственной делегации на переговорах с повстанцами выпустили заявление:

«Следующая встреча сторон состоится только тогда, когда каждый из людей, находящихся в плену у этой организации, будет немедленно освобожден в условиях безопасности и сохранения достоинства. Такой вид преступлений [похищения] наносит серьезный ущерб доверию колумбийского общества в возможности достижения мира и становится большим препятствием на пути достижения соглашений и преобразований, которые могут быть согласованы посредством ответственного и свободного диалога».

Напомним, летом этого года стороны заключили соглашение о двустороннем прекращении огня в период с 3 августа по 29 января.