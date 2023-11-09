📸🎥 Отца Луиса Диаса освободили после 12 дней в плену. Мужчину держали в джунглях, в операции по освобождению участвовала ООН

Кошмар Луиса Диаса наконец закончился. Мама и папа футболиста находятся на свободе.

29 октября родители вингера были похищены в Колумбии. Маму игрока освободили через несколько часов после происшествия, а возвращения отца домой Луису пришлось ждать мучительные 12 дней.

За этот период Диас получил мощную поддержку от одноклубников, товарищей по сборной и жителей родного города игрока. Колумбиец нашел в себе силы выйти на матч против «Лутона», ему даже удалось спасти «Ливерпуль» от поражения. Свой гол Луис, разумеется, посвятил отцу.

Вскоре история получила политическую окраску. Стало известно, что за похищением родителей вингера стоит Армия национального освобождения Колумбии (АНО). Мы рассказывали о сложных отношениях повстанческой организации с правительством страны.

Представители АНО заявили, что начали процесс освобождения отца Диаса в тот момент, когда узнали, что за похищением стоит группировка, принадлежащая организации. Освобождению мешала военная операция, проводимая колумбийскими властями, заявили повстанцы.

Колумбийские военные отвели войска от позиций АНО, Ману Диас наконец оказался на свободе. В заложниках его держали почти две недели.

По данным Semana, в операции по освобождению участвовали представители ООН и Католической церкви. Издание отмечает, что ООН является посредником в мирных переговорах АНО и правительства Колумбии.

Ману Диас сразу после освобождения

Ману отпустили в районе деревни Эль-Саладо, к югу от департамента Ла-Гуахира. На месте мужчине оказали первую помощь и убедились, что он находится в хорошем состоянии здоровья

Как пишет Semana, отца Луиса держали в джунглях на границе Венесуэлы и Колумбии. Около 11 часов утра по местному времени вертолет с Ману на борту приземлился в аэропорту Вальедупара на севере Колумбии.

За приземлением вертолета в прямом эфире наблюдали родные мужчины.

Отец Ману, дедушка Луиса

Брат Ману, дядя Луиса

Колумбийские чиновники убеждены, что похищение родителей Диаса может нарушить режим прекращения огня. АНО и правительство страны достигли мирных договоренностей совсем недавно – летом этого года.

Хорошо, что Ману вернулся домой.