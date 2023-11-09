«Ливерпуль» не будет бороться за Андре Нето этой зимой. Причина этого решения кроется в другом игроке

Своих не обидят.

Уже некоторое время активно циркулируют слухи, что «Ливерпуль» хочет зимой подписать полузащитника «Флуминенсе» Андре Нето, за которым мерсисайдцы охотились летом. «Красные» активно интересовались бразильцем, но он решил остаться в родной команде до конца года, чтобы помочь выиграть Кубок Либертадорес.

Однако постепенно начала появляться информация, что «Ливерпуль» не слишком заинтересован в его кандидатуре. Как оказывается, причина кроется в другом игроке.

Иан Дойл, главный автор The Liverpool Echo, утверждает, что в январе «Ливерпуль» не собирается подписывать ни Андре, ни какого-либо другого опорника, чтобы не «преграждать путь» в первую команду Стефану Байчетичу, который через некоторое время должен вернуться после долгого восстановления от травмы.

В прошлом сезоне 19-летний футболист ворвался в основной состав. Он прекрасно отрабатывал в отборе и демонстрировал впечатляющее спокойствие во время игр. Точность пасов у него тоже была на высоте.

Тогда он отыграл 26 матчей. В этом сезоне он принял участие всего в двух встречах, прежде чем у него случился рецидив травмы.