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Голевая засуха после яркого дебюта: карьера Фирмино в Саудовской Аравии пошла на спад

Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
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Карьера легенды «Ливерпуля» Роберто Фирмино пошла на спад всего через несколько месяцев после его дебютного хет-трика в составе саудовского клуба «Аль-Ахли».

В июле клуб из Саудовской Аравии подписал с бразильским нападающим контракт на три года с окладом в 17 млн фунтов за сезон.

32-летний Фирмино отлично стартовал в новом клубе, оформив хет-трик в дебютном матче против «Аль-Хазма» в августе.

Но после яркого дебюта бразилец исчез из поля зрения и ни разу с тех пор не забил.

Несмотря на это, сезон для «Аль-Ахли» начался хорошо, команда занимает четвертое место в таблице с тремя поражениями в 12 играх.

Но отсутствие голов беспокоит Фирмино. Другие игроки «Аль-Ахли», в том числе бывшие звезды Премьер-лиги Рияд Марез и Аллан Сен-Максимен, затмевают его.

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