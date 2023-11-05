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Конате не скрывает теплого отношения к «ПСЖ». Ибраима оценил возможность своего трансфера в столичный клуб

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Журналисты Canal+ Foot попросили Конате сказать пару слов о «ПСЖ». Ибраима считает, что трансферная политика столичного клуба должна порадовать болельщиков:

«ПСЖ» сумел набрать игроков, которые хорошо ладят и которые вместе выступают за сборную Франции. Думаю, эта картина очень нравится парижским болельщикам. Они годами этого ждали, мечтали, чтобы в команде было много парижан и французских игроков».

Ибраима не скрывает своего теплого отношения к команде Энрике:

«Представляю ли я себя в футболке «ПСЖ»? Если отвечу «нет», это будет ложью. Но ответить на этот вопрос утвердительно и сказать, что это моя цель, я тоже не могу».

Кстати, в последний международный перерыв Ибраима рассказал, что парижские товарищи по сборной Франции заманивают защитника в столичный клуб. Правда, методы работы агентов Энрике он не раскрыл.

Конате родился и вырос в Париже. Поэтому вопросы о «ПСЖ», которые журналисты задают защитнику, не должны кого-то удивлять.

В «Ливерпуле» у француза дела идут неплохо. Он провел 11 матчей за «красных» в нынешнем сезоне. Контракт Конате с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2026 года. Вряд ли в ближайшее время он решит сменить клубную прописку.

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