LFC 2020
Блог

Эмоциональная реакция Конате на гол Луиса Диаса попала на камеры 📷

Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Луис Диас Луис Диас
Ибраима Конате Ибраима Конате
Футбол Футбол

Луис Диас заработал жизненно важное очко для «Ливерпуля» в ничьей 1:1 с «Лутон Таун» в воскресенье вечером. Диас опередил защитника «Лутона» и сравнял счет на 95-й минуте.

Это был эмоциональный момент для нападающего, который переживает сложный период в личной жизни.

Одним из игроков, испытавших наибольшее облегчение, был Ибраима Конате, который упал на землю, когда был забит гол.

Будем ждать победы «красных» в предстоящем матче с «Брентфордом». Пока команда Юргена Клоппа занимает третье место в АПЛ.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mardon Umirov
Комнате от души праздновал гол Луиса Диаса. который переживает сложный момент в своей жизни, наверное тем самым хотел поднять настроение Луиса. Молодец.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий