Эмоциональная реакция Конате на гол Луиса Диаса попала на камеры 📷
Луис Диас заработал жизненно важное очко для «Ливерпуля» в ничьей 1:1 с «Лутон Таун» в воскресенье вечером. Диас опередил защитника «Лутона» и сравнял счет на 95-й минуте.
Это был эмоциональный момент для нападающего, который переживает сложный период в личной жизни.
Одним из игроков, испытавших наибольшее облегчение, был Ибраима Конате, который упал на землю, когда был забит гол.
Будем ждать победы «красных» в предстоящем матче с «Брентфордом». Пока команда Юргена Клоппа занимает третье место в АПЛ.
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