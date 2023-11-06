Эмоциональная реакция Конате на гол Луиса Диаса попала на камеры 📷

Луис Диас заработал жизненно важное очко для «Ливерпуля» в ничьей 1:1 с «Лутон Таун» в воскресенье вечером. Диас опередил защитника «Лутона» и сравнял счет на 95-й минуте.

Это был эмоциональный момент для нападающего, который переживает сложный период в личной жизни.

Одним из игроков, испытавших наибольшее облегчение, был Ибраима Конате, который упал на землю, когда был забит гол.

Будем ждать победы «красных» в предстоящем матче с «Брентфордом». Пока команда Юргена Клоппа занимает третье место в АПЛ.