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«Свободу папе». Диас спас «Ливерпуль» от поражения и, конечно же, посвятил гол своему отцу

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Сил Луису!

В конце октября прогремела страшная новость — родителей Луиса Диаса похитили в Колумбии.

Маму футболиста смогли освободить через несколько часов, а вот о его отце новостей до сих пор нет. Как сообщают СМИ, за это преступление может быть ответственная группировка из Венесуэлы.

В этот страшный момент Диас поехал на родину, чтобы поддержать маму и поспособствовать освобождению отца, но вскоре он вернулся в Англию и даже нашел в себе силы вернуться к тренировкам с командой. Полузащитник даже попал в заявку на воскресный матч против «Лутона», но начал матч на скамейке запасных.

«Ливерпуль» никак не мог забить, а ближе к концу второго тайма так и вовсе пропустил. На 83-й минуте Диас все же появился на поле вместо Райана Гравенберха, и спас мерсисайдцев от поражения. На 95-й Луис выпрыгнул у ворот соперника и головой заколотил мяч в сетку с передачи Эллиотта, тоже вышедшего на замену.

Вскочив на ноги, полузащитник сразу же поднял игровую футболку, продемонстрировав стадиону надпись: «Libertad para papa» — «Свободу папе».

Благодаря колумбийцу мерсисайдцы увезли с «Кенилворт Роуд» одно очко вместо нуля.

Луис — настоящий герой «красных». Остается надеяться, что скоро мы услышим хорошие новости о его отце!

4 комментария

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Sergey Kuznetsov
гол должен уверенности добавить, которую он мог растерять с этой историей
+7
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aseke
Вот это характер.
+4
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+4
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az za
Ответ Sergey Kuznetsov
гол должен уверенности добавить, которую он мог растерять с этой историей
он самым мужиком себя показал, держись Луис!
+2
0
+2
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Nostromo
ну про матч будет много рассуждалок, да есть проблема со вскрытием "автобусов", и эта проблема не одного сезона...
Но Диас наверно просто получил из рук ангела стрелу что бы поразить невидимого похитителя...
Верим что будет все справедливо в жизни.
+1
0
+1
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