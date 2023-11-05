«Свободу папе». Диас спас «Ливерпуль» от поражения и, конечно же, посвятил гол своему отцу

Сил Луису!

В конце октября прогремела страшная новость — родителей Луиса Диаса похитили в Колумбии.

Маму футболиста смогли освободить через несколько часов, а вот о его отце новостей до сих пор нет. Как сообщают СМИ, за это преступление может быть ответственная группировка из Венесуэлы.

В этот страшный момент Диас поехал на родину, чтобы поддержать маму и поспособствовать освобождению отца, но вскоре он вернулся в Англию и даже нашел в себе силы вернуться к тренировкам с командой. Полузащитник даже попал в заявку на воскресный матч против «Лутона», но начал матч на скамейке запасных.

«Ливерпуль» никак не мог забить, а ближе к концу второго тайма так и вовсе пропустил. На 83-й минуте Диас все же появился на поле вместо Райана Гравенберха, и спас мерсисайдцев от поражения. На 95-й Луис выпрыгнул у ворот соперника и головой заколотил мяч в сетку с передачи Эллиотта, тоже вышедшего на замену.

Вскочив на ноги, полузащитник сразу же поднял игровую футболку, продемонстрировав стадиону надпись: «Libertad para papa» — «Свободу папе».

Благодаря колумбийцу мерсисайдцы увезли с «Кенилворт Роуд» одно очко вместо нуля.

Луис — настоящий герой «красных». Остается надеяться, что скоро мы услышим хорошие новости о его отце!