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📸🎥 В родном городе Луиса Диаса прошла акция в поддержку похищенного отца вингера. На марш вышли тысячи неравнодушных

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Уже четвертый день полиция Колумбии работает над освобождением отца Луиса Диаса. 29 октября родители вингера были похищены неизвестными на мотоциклах.

Маму Луиса удалось освободить в тот же день, а точное местонахождение отца до сих пор неизвестно. По данным Alerta, предположительно преступники являются гражданами Венесуэлы. Министр внутренних дел Колумбии предполагает, что отца Диаса могли вывезти на территорию Венесуэлы.

За предоставление информации, которая поможет в освобождении папы вингера, было обещано вознаграждение в размере 200 млн колумбийских песо – примерно 45,8 тысячи евро.

В Барранкасе, родном городе Луиса, где преступники похитили его родителей, прошла акция. Люди вышли на улицы с требованием освободить отца вингера «Ливерпуля» и сборной Колумбии.

Местные источники сообщают, что в акции приняли участие тысячи жителей Барранкаса. Люди вышли на марш в белой одежде.

Об акции в своих соцсетях сообщил сам Луис.

Игрок все это время находится в Англии. Диас по понятным причинам не попал в заявку «Ливерпуля» на матч с «Ноттингемом». Жота забил и отпраздновал гол с футболкой колумбийца, поддержав одноклубника.

Скорее бы этот кошмар закончился.

1 комментарий

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Sergey Kuznetsov
достойно
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