📸Жота забил гол и отпраздновал его с футболкой Диаса. Так он поддержал партнера, у которого похитили родителей

Респект.

Сегодня стало известно о том, что в колумбийском Гуахире неизвестные похитили родителей вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. Маму игрока удалось найти и спасти, а вот где находится отец до сих пор неизвестно.

Очевидно, что при таких обстоятельствах колумбиец не мог выйти на матч АПЛ против «Форест». Мысли Луиса Диаса связаны только с семьей, потому он остался вне заявки.

На 31-й минуте первого тайма вингер мерсисайдцев Диогу Жота открыл счет, а после побежал к скамейке запасных, где взял майку с седьмым номером и фамилией Диас. Партнеры по «Ливерпулю» присоединились к португальцу и похлопали ему за этот жест поддержки.

Трибуны «Энфилда» стоячими овациями поддержали поступок Диогу Жоты.