LFC 2020
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📸Жота забил гол и отпраздновал его с футболкой Диаса. Так он поддержал партнера, у которого похитили родителей

Луис Диас Луис Диас
Диогу Жота Диогу Жота
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Респект.

Сегодня стало известно о том, что в колумбийском Гуахире неизвестные похитили родителей вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. Маму игрока удалось найти и спасти, а вот где находится отец до сих пор неизвестно.

Очевидно, что при таких обстоятельствах колумбиец не мог выйти на матч АПЛ против «Форест». Мысли Луиса Диаса связаны только с семьей, потому он остался вне заявки.

На 31-й минуте первого тайма вингер мерсисайдцев Диогу Жота открыл счет, а после побежал к скамейке запасных, где взял майку с седьмым номером и фамилией Диас. Партнеры по «Ливерпулю» присоединились к португальцу и похлопали ему за этот жест поддержки.

Трибуны «Энфилда» стоячими овациями поддержали поступок Диогу Жоты.

7 комментариев

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Санжар Уразбаев
Чувак знает как поддержать портнера , респект
+9
-4
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krw7ccqxhh
Достойный поступок не мальчика , а мужика 🥴
+5
-1
+4
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BiVG
Уважение +++
+2
0
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Северный болельщик
Ответ Санжар Уразбаев
Чувак знает как поддержать портнера , респект
Пиво 🍺 портер балтика номер 6 вспомнилась.
+2
0
+2
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doodler
С Диасом жесть. Похитители прям все распланировали. Разделили родителей.
Мать спасли когда остановили подозрительную машину на блок посту. Отца по сообщениям полиции похитителям удалось вывезти в сельскую местность.
+1
0
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Mardon Umirov
Ответ doodler
С Диасом жесть. Похитители прям все распланировали. Разделили родителей. Мать спасли когда остановили подозрительную машину на блок посту. Отца по сообщениям полиции похитителям удалось вывезти в сельскую местность.
Полиция должна найти его отца, Диас будущее Ливерпуля.
+1
0
+1
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Санжар Уразбаев
Чувак знает как поддержать портнера , респект
+3
-3
0
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