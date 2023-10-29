📸Жота забил гол и отпраздновал его с футболкой Диаса. Так он поддержал партнера, у которого похитили родителей
Респект.
Сегодня стало известно о том, что в колумбийском Гуахире неизвестные похитили родителей вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. Маму игрока удалось найти и спасти, а вот где находится отец до сих пор неизвестно.
Очевидно, что при таких обстоятельствах колумбиец не мог выйти на матч АПЛ против «Форест». Мысли Луиса Диаса связаны только с семьей, потому он остался вне заявки.
На 31-й минуте первого тайма вингер мерсисайдцев Диогу Жота открыл счет, а после побежал к скамейке запасных, где взял майку с седьмым номером и фамилией Диас. Партнеры по «Ливерпулю» присоединились к португальцу и похлопали ему за этот жест поддержки.
Трибуны «Энфилда» стоячими овациями поддержали поступок Диогу Жоты.
Мать спасли когда остановили подозрительную машину на блок посту. Отца по сообщениям полиции похитителям удалось вывезти в сельскую местность.