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Кто заменит Робертсона? Последние новости «Ливерпуля» и «Эвертона» перед мерсисайдским дерби

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Футбол Футбол

Уже в субботу.

Мерсисайдское дерби между «Ливерпулем» и «Эвертоном» уже завтра примет «Энфилд». Первый матч после продолжительного международного перерыва.

«Ливерпуль»

У «красных» опять проблемы с травмами. Эндрю Робертсон травмировал в сборной плечо и Клопп уже подтвердил, что игроку потребуется операция. Без шотландца придется обходиться около трех месяцев. Благо, что есть качественный дублер в лице Костаса Цимикаса.

Клопп также подтвердил, что Байчетич, Келлехер, Тиаго Алькантара и Бен Доак пропустят игру из-за травм. Кертис Джонс дисквалифицирован из-за красной карточки.

Коди Гакпо остается под вопросом и будет находиться под дополнительным наблюдением. Хотя ожидается, что он не будет в старте.

«Эвертон»

Шеймус Коулмэн, Деле Алли и Андре Гомеш − тройка игроков с долгосрочные травмами.

Вероятный состав

Вероятный состав «Ливерпуля»: Алиссон; Цимикас, Конате, Ван Дейк, Трент; Гравенберх, Собослай, Мак Аллистер; Диас, Нуньес, Салах.

2 комментария

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Red_Old_Scull
Шанс дали Костасу !
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Роман
Костас норма парень , должен потянуть
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