LFC 2020
Блог

💡 «Ливерпуль» придумал, кем заменить Салаха. «Баварии» эта идея не нравится 🙅

Бавария Бавария
Ливерпуль Ливерпуль
Клубы Клубы
Джамал Мусиала Джамал Мусиала
Футбол Футбол

По информации Sports Bild, «Ливерпуль» входит в число претендентов на подписание Джамала Мусиалы.

Переговоры по новому контракту футболиста с мюнхенской «Баварией» начались еще в апреле, но, судя по всему, зашли в тупик. Есть предположение, что Мусиала недоволен количеством игрового времени в немецкой команде.

20-летний футболист оценивается в €110 млн.

«Ливерпуль» может обратиться к укреплению атаки, поскольку высока вероятность ухода Мохамеда Салаха будущим летом.

Тем не менее, Мусиала высоко ценится в «Баварии», которая, как ожидается, сделает все, чтобы сохранить молодую звезду. Это делает отчет об интересе Ливерпуля трудно поверить.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий