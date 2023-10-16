💡 «Ливерпуль» придумал, кем заменить Салаха. «Баварии» эта идея не нравится 🙅

По информации Sports Bild, «Ливерпуль» входит в число претендентов на подписание Джамала Мусиалы.

Переговоры по новому контракту футболиста с мюнхенской «Баварией» начались еще в апреле, но, судя по всему, зашли в тупик. Есть предположение, что Мусиала недоволен количеством игрового времени в немецкой команде.

20-летний футболист оценивается в €110 млн.

«Ливерпуль» может обратиться к укреплению атаки, поскольку высока вероятность ухода Мохамеда Салаха будущим летом.

Тем не менее, Мусиала высоко ценится в «Баварии», которая, как ожидается, сделает все, чтобы сохранить молодую звезду. Это делает отчет об интересе Ливерпуля трудно поверить.