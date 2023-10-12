Реконструкция «Энфилда» затягивается. «Ливерпуль» может потерять сумму, равную годовому контракту Нуньеса или Жоты

Немного не рассчитали.

В четверг исполнительный директор «Ливерпуля» Билли Хоган представил болельщикам обновленную информацию о расширении одной из трибун «Энфилда».

Хоган признал, что работы будут завершены в следующем календарном году. В предыдущем сообщении утверждалось, что строительство трибуны будет завершено к дерби Мерсисайда между «Ливерпулем» и «Эвертоном» 21 октября.

Билли Хоган дал комментарий официальному сайту клуба: «В течение последних нескольких дней стало ясно, что для того, чтобы провести тщательную оценку сроков завершения проекта, потребуется больше времени, чем мы предполагали вначале.

В конечном итоге, для болельщиков это означает, что пока мы не получим всю необходимую информацию, нам придется сохранить статус-кво до конца календарного года, что означает, что вместимость трибун на «Энфилде» останется такой же, как и на предыдущих домашних матчах этого сезона. Нижний ярус трибуны останется открытым, а верхний − закрытым до конца календарного года».

По данным Anfield Index, футбольный финансовый эксперт Киран Магуайр подсчитал, что с уменьшенной вместимостью стадиона на каждом домашнем матче «Ливерпуль» теряет 750 тысяч фунтов дохода.

Если учесть, что в этом календарном году мерсисайдскому клубу предстоит провести еще девять домашних матчей во всех соревнованиях, то потери могут составить около 6,75 млн фунтов стерлингов.

Для сравнения годовая зарплата Диогу Жоты и Дарвина Нуньеса − 7,3 млн фунтов.