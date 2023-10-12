‼️ «Ливерпуль» нашел себе нового защитника. Но есть две проблемы 😕

По данным португальского издания Record, «Ливерпуль» входит в число клубов, заинтересованных в подписании центрального защитника Антониу Силвы.

Тем не менее, есть две существенные проблемы, которые могут помешать скаузерам заполучить 19-летнего игрока.

Силва находится в системе «Бенфики» с 13 лет и мечтает стать капитаном португальской команды, прежде чем сменить клубную прописку.

Есть также предположение, что футболисту не нравится АПЛ, несмотря на интерес «Ливерпуля» и «МЮ».

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